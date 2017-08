Champions Hockey League live auf Sport 1

Startschuss für die Kufencracks - die Champions Hockey League läutet die neue Eishockey-Saison ein. Drei deutsche Teams sind bei dem europäischen Wettbewerb mit am Start.



Es geht wieder um Europas Krone im Eishockey. Sport 1 überträgt insgesamt 30 Spiele von der Vorrunde bis zum Finale live auf seinen Plattformen. Die deutschen Teilnehmer sind der EHC Red Bull München, die Grizzlys Wolfsburg und die Adler Mannheim. Ausgewählte Spiele mit deutscher Beteiligung werden live im Free-TV auf Sport1 übertragen.