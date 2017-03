Champions-League-Achtelfinale: Bayern live in UHD bei Sky

Die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League starten am Dienstag, unter anderem auch mit dem Duell des FC Bayern beim FC Arsenal. Live zu sehen für Fußball-Fans exklusiv bei Sky.



Am Dienstag starten die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League, die erneut auf vier Tage verteilt werden. Zum Auftakt ist auch der deutsche Rekordmeister beteiligt, der beim FC Arsenal vor einer scheinbar einfachen Aufgabe steht. Diese Partie sowie das Duell Neapel gegen Real Madrid gibt es live und exklusiv bei Sky zu sehen.