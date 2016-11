Champions League: BVB-Auftritt live bei Sky und ZDF

Borussia Dortmund kann den Einzug ins Achtelfinale der Champions League bereits am Mittwoch perfekt machen. Ob dem Vizemeister der nötige Sieg gelingt, können Fußball-Fans sowohl im Pay- als auch im Free-TV live verfolgen.



Für die scheinbar bevorzugte Ausstrahlung der Spiele des FC Bayern München in nationalen wie internationalen Pokalwettbewerben mussten ARD und ZDF zuletzt viel Kritik einstecken, die TV-rechtliche Lage nimmt dem ZDF diese Entscheidung für den vierten Champions-League-Spieltag teilweise ab, denn am Mittwoch sind diesmal Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund im Einsatz. Beide kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale, das ZDF sieht beim BVB aber mehr Quoten-Potential und überträgt dessen Partie live.