Champions League: Bayern bei DAZN - Dortmund bei Sky

Der zweite Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase steht an. Dabei werden wie gehabt jeweils zwei Einzelspiele deutscher Mannschaften bei Sky und DAZN laufen.



Sky hat bei seiner Auswahl dieses Mal die Bayern zu DAZN ziehen lassen. Anstatt dessen ist an diesem Dienstag die Partie zwischen Titelaspirant Juventus Turin und Bayer Leverkusen sowie am Mittwoch das Spiel zwischen Slavia Prag und Borussia Dortmund einzeln und in voller Länge exklusiv live gezeigt. Bei beiden Begegnungen ist der Anpfiff bereits um 19.30 Uhr.