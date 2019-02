Champions-League-Finale im Eishockey live bei Sport1 und DAZN

Die Champions Hockey League (CHL) neigt sich ihrem Höhepunkt. Der EHC Red Bull München geht heute im Finale gegen die Frölunda Indians aufs Eis – der internationale Titel will furios umkämpft werden. Sport1 ist live dabei.



Die Champions Hockey League geht in die heiße Phase. Wie Sport1 verkündet, kommt es heute (Dienstag, 5.Februar) zwischen den Spielern der EHC Red Bull München und der Frölunda Indians zum hochklassigsten Aufeinandertreffen der Spielzeit. Zuschauer können ab 19 Uhr live bei dem Sportsender dabei sein.