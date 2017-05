Champions League: Free-TV-Aus beschlossen?

Trotz des Optimismus der Verantwortlichen scheint das ZDF beim Rennen um die TV-Rechte an der Champions League leer auszugehen. Stattdessen sollen sich Sky und Dazn gemeinsam die Pay-TV-Rechte gesichert haben.



Auch drei Wochen nach Abgabe der Angebote lässt eine offizielle Entscheidung durch den europäischen Fußball-Verband UEFA weiter auf sich warten. So bleiben Spekulationen über die Vergabe der Übertragungsrechte an der Champions League ab 2018 weiter Tür und Tor geöffnet. Neuester Eintrag: Das ZDF geht leer aus, ein anderer Sender für die Free-TV-Übertragung springt nicht ein. Stattdessen teilen sich der bisherige Inhaber Sky und Dazn das Pay-TV-Paket. So berichtete es am Montag zumindest das Portal "TV Sports Markets".