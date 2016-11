Champions League: Gladbachs letzte Chance live bei Sky und ZDF

Während der FC Bayern bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert ist, kämpft Borussia Mönchengladbach am Mittwoch um seine letzte Chance. Ob die Überraschung gelingt, können Fußball-Fans live im Pay- und Free-TV verfolgen.



Am Dienstag hat sich mit Bayer Leverkusen der dritte deutsche Teilnehmer nach Borussia Dortmund und Bayern München die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League gesichert. Eine theoretische Chance hat auch Borussia Mönchengladbach noch, doch dazu ist am Mittwoch ein Sieg absolute Pflicht. Ob es gelingt, können Fußball-Fans nicht nur bei Sky, sondern auch im ZDF live verfolgen.