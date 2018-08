Champions League: Heimspiele des VfL Wolfsburg live bei Sport1

Sport1 begleitet die Damen des VfL Wolfsburg bei allen Heimspielen in der UEFA Champions League. Die Begegnungen sind damit live im Free TV zu sehen.



Die Frauen des VfL Wolfsburg wollen wieder an die europäische Spitze. Immerhin sind sie deutsche Meister und Pokalsieger. Schaffen es die Vorjahresfinalisten ist das Endspiel der UEFA Women’s Champions League?