Champions League: Heute steigt das Spiel des Jahres

Nachdem blamablen Ausscheiden des FC Schalke in Manchester steigt heute das zweite Duell Deutschland gegen England in der Champions League.



Heute Abend stehen sich im Duell der Giganten stehen sich die Roten aus München mit Trainer Niko Kovac und die "Reds" aus Liverpool mit Jürgen Klopp an der Seite gegenüber. Mit Klopps typischen schnellen Umschaltspiel, wollen die "Reds" die Münchner unter Druck setzen. Im Spiel des Jahres kann nur eine "rote" Mannschaft weiterkommen.