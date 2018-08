Champions League: Play-off-Spiele auf Sky und DAZN

Am kommenden Dienstag starten die Champions-League-Play-offs. Übertragen werden diese von Sky und DAZN. Auch die Verteilung der Spiele ist geklärt.



Das Streaming-Portal DAZN zeigt ab dieser Saison 110 Spiele von 138 Spielen der Champions League live. Von den zwölf Partien Champions-League-Play-offs überträgt der DAZN acht Spiele, die anderen laufen bei Sky.