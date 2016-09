Champions-League-Revanche der Bayern live bei Sky und ZDF

Die spanische Woche der deutschen Champions-League-Starter geht am Mittwoch in die zweite Runde. Die Revanche des FC Bayern gegen Atletico Madrid gibt es live im Free- und Pay-TV, Mönchengladbachs Auftritt gegen Barcelona gibt es exklusiv bei Sky zu sehen.



Nachdem Borussia Dortmund am Dienstag einen Punkt gegen Real Madrid holte, wollen am Mittwoch auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach in der Champions League Zählbares aus den Duellen mit den spanischen Spitzenklubs mitnehmen. Während es den Auftritt der "Fohlen" exklusiv bei dem Bezahlsender Sky zu sehen gibt, dürfen Fußball-Fans das Bayern-Spiel bei Atletico Madrid auch im Free-TV beim ZDF verfolgen.