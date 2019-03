Champions League: Rummenigge für TV-Forderung kritisiert

Der Medienwissenschaftler Dietrich Leder hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge wegen seiner Forderung zur Champions League im frei empfangbaren Fernsehen kritisiert.



"Wenn Rummenigge eine Rückkehr ins Free-TV will, werden die Vereine auf Rechteeinnahmen verzichten müssen. Das ist die simple Rechnung", sagte der Professor der Kunsthochschule Köln der Deutschen Presse-Agentur. "Karl-Heinz Rummenigge beklagt etwas, was er als Vorstandsvorsitzender von Bayern München mit angestoßen hat."



Rummenigge hatte sich vor den ersten Achtelfinal-Spielen der Fußball-Königsklasse via "Sport Bild" darüber beklagt, dass in dieser Saison die Live-Übertragungen ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky oder beim kostenpflichtigen Internetportal DAZN zu sehen sind. Idealerweise solle ein Topspiel im Free-TV zu sehen sein, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München.