Champions League: Sky zeigt Dortmund gegen Tottenham

Die Hinspiele der deutsch-englischen Wochen in der UEFA Champions League konnte die Premier League klar für sich entscheiden. Während sich der FC Bayern mit dem 0:0 in Liverpool eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten konnte, müssen der FC Schalke und Borussia Dortmund auf Fußballwunder hoffen, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen.



Der BVB muss am Dienstag als erstes deutsches Team zum Rückspiel antreten. Nach dem 0:3 in Wembley wollen sich die Schwarzgelben vor heimischer Kulisse mit aller Kraft gegen das Ausscheiden stemmen. In den knapp 27 Jahren seit der Einführung der UEFA Champions League gelang es bislang nur drei Mannschaften eine Hinspiel-Niederlage mit drei oder mehr Toren Differenz noch wettzumachen. Zuletzt war es die AS Rom gegen Barcelona (nach 1:4 im Hinspiel) in der Vorsaison. Im Jahr davor waren es die Katalanen, die PSG nach einem 0:4 im Hinspiel noch sensationell ausschalten konnten.



Ob den Borussen Ähnliches gelingt, erfahren Fußballfans am Dienstag ab 19.30 Uhr live bei Sky. Moderator Sebastian Hellmann meldet sich dann mit seinen Gästen Lothar Matthäus, Steffen Freund und Rafael Buschmann aus dem Studio. Kai Dittmann kommentiert die Begegnung im Signal-Iduna-Park. Wahlweise können Sky Kunden die Partie auch im Rahmen der Konferenz zusammen mit dem zweiten Spiel des Abends zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam verfolgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Rückspiel des BVB gegen Tottenham auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.