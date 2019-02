Champions League: Sky zeigt Duell der Giganten am Dienstag live

Das Duell der Giganten im Achtelfinale der UEFA Champions League wird am Dienstag von Sky live übertragen. FC Liverpool gegen FC Bayern München stehen im Achtelfinale der UEFA Champions League gegenüber. Das Spiel wird am Dienstag von Sky live übertragen.



Seit 38 Jahren stehen sie sich das erste Mal gegenüber: Der FC Liverpool und der FC Bayern München. Vier der sechs bisherigen Kräftemessen endeten Unentschieden, je ein Spiel konnten beide Seiten für sich entscheiden. Das Spiel am Dienstagabend hat also Nervenkitzel-Charakter.