Champions League: Sky zeigt Leicester auch in UHD

Der dritte Teil der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League findet ohne deutsche Mannschaften, dafür mit aktuellen und ehemaligen DFB-Nationalspielern statt. Mit Juventus Turin und Leicester City sind immerhin zwei amtierenden Meister exklusiv bei Sky zu sehen.



Nach gut einem Monat neigt sich auch das Achtelfinale der Champions League seinem Ende entgegen. Dabei muss Sky bei der exklusiven Übertragung der zwei Rückspiele am Dienstag auf Beteiligung aus der Bundesliga verzichten. Deutsche Fußball-Fans dürfen sich immerhin auf den Auftritt aktueller und ehemaliger Nationalspieler freuen.