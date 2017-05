Champions League: Verliert das ZDF die Rechte?

Bewahrheiten sich die aktuellen Berichte, verschwindet die Champions League schon bald aus dem ZDF. Stattdessen gelten Sky und DAZN als Anwärter auf den Champions-League-Senderechteinhaber.



Der "Kicker", die "Bild" und auch das "Handelsblatt" berichten alle davon. Der Champions League könnte im ZDF schon bald das Ende drohen. Geht es nach ersterem Magazin, dann hat das ZDF die Rechte an der Champions League bereits "offenkundig verloren". Dem Bericht zufolge gelten Sky und das Internetstreamingportal DAZN stattdessen als heiße Anwärter auf die Champions-League-Rechte.



Das ZDF dementiert einen möglichen Verlust. ZDF-Sprecher Alexander Stock: "Es trifft nicht zu, dass das ZDF in der 'vergangenen Woche ausgestiegen' sei." Das ZDF habe Anfang April ein Angebot abgegeben, welches weiter Bestand habe. Auch die von der "BILD"-Zeitung genannte Höhe des ZDF-Angebots sei nicht korrekt. Sie stamme auch nicht vom Sportchef des ZDF, wie der Artikel behauptet.