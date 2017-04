Champions League: ZDF zeigt Madrider Derbys live

Die Champions League geht nach dem Aus von Bayern und Dortmund ohne deutsche Beteiligung in die heiße Phase. Im Free-TV müssen Fußball-Fans dennoch nicht auf die Halbfinals verzichten, die Derbys zwischen Real und Atletico Madrid werden live im ZDF zu sehen sein.



Unter teil dramatischen Umständen mussten Bayern München und Borussia Dortmund im Viertelfinale der Champions League die Segel streichen. Für das ZDF das schlimmste Szenario, müssen die Öffentlich-Rechtlichen so doch ohne die Quotenbringer die letzten beiden Runden übertragen. Jetzt hat sich der Sender allerdings festgelegt und setzt im Halbfinale auf das Derby zwischen Real und Atletico Madrid.