Champions League: ZDF zeigt deutsches Trio live

Nach der Auslosung zum Achtelfinale der Champions League hat das ZDF bereits die Spiele bekannt gegeben, die im Free-TV live zu sehen sein werden. Dabei kommt jeder der verbliebenen Bundesligisten zu seinem Recht.



Wenn ab Februar die Champions League mit dem Achtelfinale in ihre heiße Phase geht, wird das ZDF im Free-TV ebenfalls dabei sein. Gab es in den letzten Jahren vor allem in der Vorrunde die Kritik, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen zu sehr auf die Quote bringenden Bayern und Dortmunder konzentrieren würden, macht es der Spielplan der am Montag ausgelosten ersten K.o.-Runde möglich, dass alle drei verbliebenen Bundesliga-Teams einmal im Free-TV zu sehen sein werden.