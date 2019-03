Champions League: Zweimal Deutschland gegen England live auf Sky

Die letzten vier Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League stehen an. Und zweimal heißt es Deutschland gegen England. Erst ist Schalke an der Reihe, tags darauf treten die Bayern gegen Klopps Liverpool an.



Der Fußballabend auf Sky beginnt um 19.30 Uhr. Moderator Michael Leopold wird gemeinsam mit den Experten Didi Hamann und Ewald Lienen sowie Olaf Rebbe durch den Fußballabend führen. Sky überträgt dann ab 21 Uhr das Einzelspiel des FC Schalke bei Manchester City.