Champions League: Zweites Stadtderby live bei Sky und ZDF

Im zweiten Halbfinal-Rückspiel der Champions League ist die Spannung aufgrund des Hinspiel-Ergebnisses nur gering. Dennoch können Fußball-Fans das Madrider Stadt-Derby zwischen Atletico und Real live im Free- und Pay-TV verfolgen.



Mit dem Einzug von Juventus Turin in das Endspiel der Champions League ist der Weg zum "Traumfinale" frei. Denn das sich Titelverteidiger Real Madrid seinen 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel noch nehmen lässt, ist sehr unwahrscheinlich. Spannung verspricht das Spiel bei Lokalrivale Atletico Madrid daher kaum, was Sky und das ZDF nicht davon abhält, die Partie live zu übertragen.