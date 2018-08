Champions-League bei Sky und DAZN: Nur 12 sind exklusiv

Sky und DAZN haben sich darauf geeinigt, je zwölf deutsche Champions-League-Spiele exklusiv zu zeigen.



Der Pay-TV-Sender Sky und der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN haben sich auf die Aufteilung der Übertragungen der Partien aus der Gruppenphase der Fußball-Champions-League geeinigt. Beide Anbieter werden exklusiv jeweils zwölf Einzelspiele mit deutscher Beteiligung an den insgesamt sechs Spieltagen zeigen, teilten Sky und DAZN am Freitag mit.