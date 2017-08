Champions League der Drohnen-Racer auf Sport1

Drohnen sind, wenn auch nicht uneingeschränkt, mittlerweile ein beliebtes Spielzeug. Aber es gibt auch sportliche Wettrennen mit ihnen. Diese überträgt Sport1.



Sport1 präsentiert das zweite Saisonrennen der Drone Champions League am 2. und 3. September jeweils live ab 20.15 Uhr mit englischem Kommentar im kostenlosen Stream auf Sport1.de sowie via YouTube. Zudem werden am 3. September ab 9.15 Uhr im Free-TV Highlights vom Vortag gezeigt. Als Kommentator ist Nico Seepe im Einsatz.