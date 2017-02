Champions League in UHD: Leverkusen exklusiv bei Sky

Am dritten Spieltag des Champions-League-Achtelfinals startet mit Bayer Leverkusen der dritte und letzte deutsche Teilnehmer in die K.o.-Phase. Die Partie gegen Atletico Madrid zeigt Sky dabei in Ultra HD und exklusiv.



Die Entscheidung der UEFA, das Achtelfinale der Champions League über einen Monat lang auszutragen, trifft nicht bei allen Fans einen Nerv. Am Dienstag startet nun der dritte Teil der ersten K.o.-Runde, mit Bayer Leverkusen versucht nun der dritte deutsche Teilnehmer sich eine gute Position für den Einzug in die nächste Runde zu schaffen. Die Partie gegen Vorjahresfinalist Atletico Madrid bleibt dabei live den Pay-TV-Zuschauern vorbehalten, denn Sky überträgt exklusiv und sogar in Ultra HD.