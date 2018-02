Champions League live auf Sky und im ZDF

Die Champions-League startet mit den ersten Achtelfinal-Partien in die Rückrunde. Alle Spiele sind live bei Sky zu verfolgen - das Topspiel auch im ZDF.



An diesem Dienstag geht es wieder los. Nach der Bundesliga startet nun auch wieder die Europapokal-Saison in die Rückrunde. Und da warten von nun an nur noch K.O.-Spiele. Den Anfang macht am Abend das Champions-League-Achtelfinale.