Change Day in Hessen und Baden-Württemberg – wieder kein Bild?

Der nächste Change Day von Unitymedia steht nächste Woche an. In NRW führte er am 29. August zu teilweise massiven Problemen beim TV-Empfang.



Zwei neue Change Days bei Unitymedia stehen an. Der Kabelnetzbetreiber teilt mit, dass am 26. September in Hessen und am 17. Oktober in Baden-Württemberg die Kanäle neu geordnet werden. Um von den neuen Senderangeboten zu profitieren, müssen die Kunden am jeweiligen Change Day den Sendersuchlauf starten.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Debakel vom Change Day in NRW sich nicht wiederholt. Damals blieb nach dem Programmwechsel in ganzen Straßenzügen das Fernsehbild aus. Betroffen waren die Anschlüsse von Kunden, die das TV-Signal über ältere Hausverteileranlagen erhielten. Es dauerte mehrere Tage ehe das Problem gelöst werden konnte.

