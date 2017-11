Channel 4 wird Teil von europäischem Werbe-Joint Venture

Channel 4 ist in Großbritannien exklusiver Partner der European Broadcaster Exchange (EBX) geworden. Die Werbeallianz umfasste bereits Juni Sender aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien.



Channel 4 wird Teil der European Broadcaster Exchange (EBX). Das Projekt ist im Juni unter dem Dach einer europäischen Medienallianz bestehend aus ProSiebenSat.1, der französischen TF1 Group und dem italienisch-spanischen Berlusconi-Unternehmen Mediaset gegründet worden. Der britische Sender hat sich mit 25 Prozent beteiligt.