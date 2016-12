Chaos Communication Congress: Positive Bilanz trotz dunkler Zeit

2016 war auch für die Computer-Community mit Hass und Ignoranz im Internet sowie der steigenden Datensammelwut der Konzerne ein düsteres. Dennoch wird zum Abschluss des viertägigen Hacker-Kongresses eine positive Bilanz gezogen und mit Optimismus in die Zukunft geschaut.



Der Chaos Computer Club (CCC) hat zum Abschluss seines Jahrestreffens in Hamburg eine positive Bilanz gezogen. "2016 war wirklich kein besonders schönes Jahr. Aber der Zulauf, den wir bekommen haben und der Spirit, der hier entsteht, zeigt, dass die Leute alles andere als aufgegeben haben", sagte Sprecher Linus Neumann. Die Veranstaltung mit 12 000 Besuchern war seit Wochen ausverkauft. Die Teilnehmer seien aus den verschiedensten Ländern gekommen, "um den Austausch zu suchen, sich gegenseitig zu inspirieren und wieder mit einem positiven Blick in die Welt zu gehen", sagte Neumann.