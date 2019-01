Chaos Computer Club: Angreifer hat viele Fehler gemacht

Im Fall des massiven Online-Angriffs auf knapp 1000 Politiker und Prominente hat der unbekannte Täter nach Ansicht des Chaos Computer Clubs (CCC) zuviel von sich bekannt gegeben.



"Das Vorgehen war einfach sehr unvorsichtig, es wurde mit den Betroffenen gechattet, es wurden Details des Vorgehens preisgegeben. Es wurden sehr viele Metadaten, Zugriffszeiten und Motivationen, Rechtschreibfehler, eigene Gedanken in diesen Daten hinterlassen", sagte CCC-Sprecher Linus Neumann am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind alles kleine Puzzlestücke darauf, wie der Angreifer drauf ist, was seine Motivation ist und wann er was getan hat."