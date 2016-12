Chaos Computer Club will sich gegen den Hass vernetzen

Auch der Chaos Computer Club setzt sich mit Cyberangriffen und Datenklau auseinander. Auf dem größten europäischen Hackerkongress wurde gegen den Hass zur Vernetzung aufgerufen, um gemeinsam für eine bessere Welt einzustehen.



Mit einem Aufruf zum gemeinsamen Vorgehen gegen Hass und Ignoranz hat der Chaos Computer Club (CCC) den größten europäischen Hackerkongress eröffnet. Die Bloggerin Anna Biselli forderte die 12.000 Teilnehmer am Dienstag dazu auf, sich zu vernetzen und gemeinsam für eine bessere Welt einzutreten. Man könne sich nicht "unter einer gemütlichen Decke verstecken", sagte Biselli. Die Freiheiten der Menschen würden zunehmend eingeschränkt, kritisierte sie. "Versucht das nächste Jahr zu einem besseren zu machen."