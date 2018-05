Chaos-Hochzeit bei den Bundschuhs: "Ihr seid eingeladen"

Bei Familie Bundschuh steht eine Hochzeit ins Haus. Sohn Rolfi hat überraschend die Liebe seines Lebens gefunden. Leider fehlt das Geld für ein rauschendes Fest. Und auch sonst geht alles schief.



Opa Edgar ist tot. Und schon bei seiner Beerdigung gibt es bei Familie Bundschuh gereizte Stimmung. Dabei ist Rolfi (Oskar Bökelmann) extra dafür aus Los Angeles zurückgekommen. Allerdings bittet er, kaum dass sein Opa unter der Erde ist, auch schon in eigener Sache ums Wort: "Ich werde heiraten!", verkündet er der verdutzten Trauergemeinde. "Was, Rolfi?", fragt Mama Gundula (Andrea Sawatzki) entgeistert. "Ihr seid natürlich eingeladen", versichert ihr Großer. Aber das macht es nicht besser. Und bald danach läuft aus dem Ruder, was aus dem Ruder laufen kann. Für Hochzeitsstimmung ist da kein Platz, umso mehr für Chaos und Komik.