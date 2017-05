Charissé: "Anga Com mit neuer Location: Spannend wie noch nie"

Der Anga Com steht 2017 ein spannendes Jahr bevor. Schließlich steht mit dem Umzug in die neuen Hallen eine große Veränderung bevor. Welche Erwartungen die Macher an den Wechsel und das Programm haben, verrät Anga-Com-Geschäftsführer Dr. Peter Charissé im Interview mit DIGITAL FERNSEHEN.

Bild: Anga Com

Herr Dr. Charissé, Sie haben gerade die endgültige Besetzung der Eröffnungsdiskussion der Anga Com veröffentlicht und mit Claus Strunz als Moderator ein neues Schwergewicht gewinnen können. Wie kam es dazu?



Dr. Peter Charissé: Wir wollten einen wirklich brillanten Kopf gepaart mit Eloquenz, Selbstbewusstsein und praktischer TV-Erfahrung auch als Programmacher. Und natürlich durfte es angesichts unserer Modernisierungsoffensive mit einem neuen Kongresszentrum auch etwas mehr Prominenz sein. Wenn ich nun sehe, dass Claus Strunz neben seiner regelmäßigen Präsenz bei Sat.1 auch zu den Moderatoren des TV-Duells zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Martin Schulz zählen wird, habe ich den Eindruck, dass wir erfolgreich waren.