"Charité": ARD verlängert erfolgreiche Serie um zweite Staffel

Wie die ARD mitteilt, erhält die Serie "Charité" eine zweite Staffel. Der erfolgreiche Start der ersten Staffel hätte wohl auch kaum Raum für eine andere Entscheidung gelassen.



Mit dem Start ihrer ersten Staffel konnte die Serie "Charité" das Publikum überzeugen. Die ersten beiden Episoden lockten am Dienstag 8,32 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Die verbleibenden vier Folgen werden bis zum 18. April immer dienstags um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Und das Publikum darf sich auch anschließend auf mehr freuen, denn die Öffentlich-Rechtlichen kündigten am Mittwoch eine zweite Staffel an.