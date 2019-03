"Charité" Millionenhit in ARD-Mediathek

Die zweite Staffel "Charité" ist zu Ende und das Erste zeigt sich zufrieden. In der Mediathek der Sendeanstalt wurde die Serie millionenfach abgerufen.



Am Dienstag zeigte das Erste das Staffel-Finale der Serie "Charité". Die letzte Folge der zweiten Staffel verfolgten an dem Abend 5,11 Millionen Zuschauer, teilt die Sendeanstalt mit. Das entspreche einem Marktanteil von 16.3 Prozent.