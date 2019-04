"Charité" bekommt dritte Staffel

Die ARD-Serie "Charité" soll fortgesetzt werden - eine dritte Staffel über die Berliner Klinik ist bereits in Arbeit.



"Es wird derzeit an den Büchern gearbeitet", sagte eine Sprecherin von Das Erste am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." darüber berichtet. Die neue Staffel soll zur Zeit des Mauerbaus 1961 in Berlin spielen.