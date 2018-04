Charity-Stream von "Gronkh" mit Computerspielpreis ausgezeichnet

Gestern Abend wurde der Computerspielpreis verliehen. Unter anderem konnte sich der Charity-Stream "Friendly Fire" von YouTubern wie Gronkh den Sonderpreis sichern.



Die besten Videospiele des Jahres werden jährlich mit dem Deutschen Computerspielpreis geehrt. Gestern Abend fand die Preisgala zum zehnten Mal in München statt. Die Sieger aus 14 verschiedenen Kategorien erhielten insgesamt 560.000 Euro Preisgeld.