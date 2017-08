Charles-Manson-Doku auf ZDFinfo

ZDFinfo zeigt eine Doku über einen der grausamsten Massenmörder in der Geschichte der USA. "Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder" blickt auf sein Leben und seine skurrile Persönlichkeit.



Obwohl Charles Manson ein Mörder ist, ist er mittlerweile ein Symbol der Popkultur. Das Grauen hat viele Gesichter: Spiritueller Guru, Hippie, Rockstar. Vor allem aber ist der US-Amerikaner ein Verbrecher, durch den sieben Menschen den Tod fanden.