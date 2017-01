"Charmed"-Reboot: Die zauberhaften Hexen kommen zurück

10 Jahre ist es her, dass die letzte Folge von "Charmed" erschien. Jetzt soll es einen Reboot der einst sehr erfolgreichen Fanatsy-Serie geben.



Die zauberhaften Hexen von "Charmed" kehren zurück. Wie das amerikanische Portal "Variety" berichtet, soll es ein Revival der Serie mit Produzentin Jennie Urman geben, die schon für "Jane The Virgin" verantwortlich war. Zwischen 1998 und 2006 erschienen acht Staffeln von "Charmed".