Chat-Break: RTL2 geht mit neuem Werbeformat an den Start

Zusammen mit Disney's Marvel wirbt RTL2 neuerdings per Chat. Der Sender wird das neuartige Werbeformat nächste Woche erstmals präsentieren.



Am Vorabend der Premiere des Kinofilms "Avengers: Infinity War", am 25. April, rührt Disney's Marvel die Werbetrommel bei RTL2 auf eine neue Art und Weise. Wie das Branchenmagazin "W&V" berichtet, testet der Sender dabei einen sogenannten Chat-Break, eine Erfindung des Ad Labs von RTL2-Vermarkter El Cartel Media.