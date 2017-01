Chatbot Novi: "Tagesschau" wird Funk

Der ARD- und ZDF-Jugendkanal rüstet seinen Content weiter auf, dabei wurden die "Tagesschau"-Macher ins Boot geholt. In dem Chatbot Novi werden den 14- bis 29-Jährigen künftig die Nachrichten präsentiert.



Mit dem Jugendkanal Funk wollen ARD und ZDF auch beim jungen Publikum Fuß fassen und Inhalte für die 14- bis 29-Jährigen bereitstellen. Den Anfang hat das Contentnetzwerk gemacht, doch statt sich auf den Anfangserfolgen auszuruhen, sind die Funk-Macher um permanente Weiterentwicklung und neuen Content bemüht. Nun ist die ARD-Nachrichtensendung "Tagesschau" an der Reihe, die an das junge Publikum angepasst und so eben funky wird.