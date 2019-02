Check24, Verivox und Co. unter Transparenz-Druck

Laut einer Untersuchung des Kartellamts kann man sich nicht darauf verlassen, über Vergleichsplattformen das beste Angebot zu bekommen. Verbraucherschützer fordern nun mehr Transparenz.



Check24 und Verivox treten nicht selten als Stimme der Verbraucher auf. Nutzer können dort Angebote vergleichen und Ratschläge bekommen. Eine Untersuchung des Kartellamts zu den Geschäftspraktiken von Vergleichsplattformen im Netz zeigt nun jedoch, dass sich Verbraucher nicht darauf verlassen können, auf diesem Weg das beste Angebot zu bekommen.