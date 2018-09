Chef bei Internet-Portalbetreiber Scout24 wechselt

Der Portalbetreiber Scout24 holt sich einen neuen Chef. Der war vorher bei Hellofresh.



Der Internet-Portalbetreiber Scout24 hat einen neuen Chef gefunden. Tobias Hartmann werde zum 1. Januar 2019 oder früher seinen Posten antreten, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Er ist derzeit Vorstandsmitglied und Nordamerika-Chef der Hellofresh SE. Der amtierende Scout24-Chef Gregory Ellis hatte Ende August mitgeteilt, das Amt aus persönlichen Gründen niederlegen zu wollen.