Chef von ukrainischem öffentlich-rechtlichem Sender entlassen

Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in der Ukraine ist der Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Surab Alassanija, entlassen worden.



"Die Allergie der Regierung auf das Öffentlich-Rechtliche hat das Stadium der Vergiftung erreicht", schrieb Alassanija zum Vorgehen am Freitag. Die Gründe der Entlassung waren offiziell zunächst nicht bekannt.