Chefin schwört: Aus Problemen mit dem Eurosport-Player gelernt

Der Eurosport-Player hatte bei den Bundesliga-Übertragungen zu Saisonbeginn so seine Probleme. Solche Missstände wird es bei Olympia laut Discovery-Chefin für Deutschland, Susanne Aigner-Drews, nicht geben.



Nach den Startproblemen bei der Fußball-Bundesliga geht Eurosport von reibungslosen Übertragungen der Olympischen Winterspiele über den Eurosport Player aus. Der zu Discovery gehörende Sender wird die Wettkämpfe in Pyeongchang über drei TV-Kanäle und bis zu 18 parallel laufende Internetstreams senden. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ein hervorragendes Produkt auf die Beine stellen werden, basierend auf den positiven Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, insbesondere auch mit der Bundesliga", sagte Susanne Aigner-Drews, die Geschäftsführerin von Discovery Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.