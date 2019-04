"Chefkoch" goes digital: Neuer Sprach-Assistant verfügbar

Jeden Monat greifen bis zu 22 Mio. User und 4,1 Mio. registrierte Mitglieder auf Europas größte Kochcommunity Chefkoch zu. Jetzt kann sich beim Kochen auch "smart" inspirieren und unterstützen lassen.



Trotz starker mobiler Nutzung liegt der Hauptanteil immer noch im analogen Bereich. Jährlich werden sage und schreibe 209 Millionen Kochrezepte ausgedruckt.