"Chernobyl": 1. Serien-Kooperation von Sky und HBO startet

Im Mai flackert zum ersten Mal "Chernobyl" über die Bildschirme der Sky-Kunden. Die Sky Original Production erzählt in fünf Teilen die wahre Geschichte über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen.



Am 14. Mai fällt der Startschuss für die erste Serien-Kooperation von Sky und HBO. Im deutschsprachigen Raum können Sky-Kunden dann "Chernobyl" einschalten. Die Eventserie soll immer dienstags auf Sky Atlantic HD zu sehen sein, kündigt der Bezahlsender an.