China-Zensur: NBA verschiebt Spiele wegen Hongkong-Streit

Im Hongkong-Konflikt zwischen der NBA und China zeichnet sich kein Ende ab. Der chinesische Staatssender CCTV hatte kürzlich wegen eines Tweets eines NBA-Funktionärs Übertragungen gestrichen.



Die nordamerikanische Basketball-Liga verschob für Mittwoch geplante Medientermine der Brooklyn Nets und der Los Angeles Lakers in Shanghai. Ob die Mannschaften wie geplant in dieser Woche in China spielen, blieb zunächst offen.