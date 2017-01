China macht Druck: Apple entfernt "New York Times" aus App-Store

Apple gab dem Druck der chinesischen Regierung nach und entfernte die bisher in seinem Angebot enthaltene Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem App-Store.



Apple hat in China die Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem Angebot gelöscht. Die US-Zeitung berichtete, ihr Programm sei seit Ende Dezember nicht mehr im chinesischen App-Store zu finden. Demnach sagte ein Apple-Sprecher der Zeitung, die App sei nach Intervention der chinesischen Behörden entfernt worden, weil sie gegen "lokale Regularien" verstoße.