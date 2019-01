China plant künstlichen Mond

Um weniger elektrisches Licht erzeugen zu müssen, plant die chinesische Metropole Chengdu bereits seit Jahren die Installation eines künstlichen Mondes im Erdorbit. Nun soll die nötige Technologie einsatzbereit sein.



Es klingt wie eine Schnapsidee aus einem Bond-Film, soll aber bald schon Realität sein: Um Stromkosten für nächtliche Lichterzeugung einzusparen, soll schon 2020 ein künstlicher Mond in der Erdumlaufbahn die chinesische Millionenstadt Chengdu erleuchten.