China hat seinen ersten Raumfrachter ins All geschossen. "Tianzhou 1" (Himmlisches Schiff) hob am Donnerstag mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 7" vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab.



Der Jungfernflug ist ein wichtiger Schritt für den Bau der geplanten chinesischen Raumstation, die um das Jahr 2022 fertiggestellt werden soll.