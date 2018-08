Chinas #MeToo-Bewegung: "Funke kann ein großes Feuer auslösen"

Innerhalb weniger Tage haben Dutzende Frauen in China schwere Vorwürfe gegen ihre männlichen Chefs und Kollegen erhoben. Die Zensoren versuchen mit aller Kraft, die Protestbewegung zu stoppen.



Ein TV-Star, ein Pilot, ein ehemaliger Badminton-Profi, ein Journalist und ein Umweltaktivist. Das sind nur einige Beispiele für zum Teil einflussreiche Männer, die im bislang größten Aufschrei der "#MeToo"-Bewegung in China unter Beschuss geraten sind.